Российские военные ударили по объектам и местам расположения ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удары по объектам и местам расположения ВСУ в Купянске

Российские военные нанесли серию ударов по объектам и местам расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Купянску и району», — рассказал каналу один из местных жителей. Он добавил, что целью атак стали места расположения украинских подразделений.

Взрывы также произошли и в других населенных пунктах Харьковской области. По заявлению канала, российские войска продолжают развивать наступление в Купянском районе.

Ранее стало известно, что российские военные расширили плацдармы в Харьковской области. В частности, они продолжили наступление у населенных пунктов Двуречная, Западное и в направлении трассы Двуречная — Купянск.