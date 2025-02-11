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11:49, 11 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные ударили по объектам и местам расположения ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удары по объектам и местам расположения ВСУ в Купянске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли серию ударов по объектам и местам расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Купянску и району», — рассказал каналу один из местных жителей. Он добавил, что целью атак стали места расположения украинских подразделений.

Взрывы также произошли и в других населенных пунктах Харьковской области. По заявлению канала, российские войска продолжают развивать наступление в Купянском районе.

Ранее стало известно, что российские военные расширили плацдармы в Харьковской области. В частности, они продолжили наступление у населенных пунктов Двуречная, Западное и в направлении трассы Двуречная — Купянск.

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