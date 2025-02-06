Стало известно о расширении российскими военными плацдармов в Харьковской области

ВС России расширили плацдармы в Харьковской области у Двуречного и реки Оскол

Российские военные расширили плацдармы в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Вооруженные силы (ВС) России взяли село Новомлынск. Кроме того, российские войска продвинулись на западном берегу реки Оскол. Также продолжается наступление армии РФ у населенных пунктов Двуречная, Западное и в направлении трассы Двуречная — Купянск.

5 февраля стало известно о переходе под контроль ВС России Новомлынска в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, его взяли бойцы группировки войск «Запад».

Ранее военкоры сообщили о заходе российских войск на территорию Харьковской области из Белгородской. В результате армия России заняла новые позиции у Тополей.