Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

Певица Лолита заявила, что ей подняли пенсию до 27 тысяч рублей

Певица Лолита Милявская рассказала, что ей повысили пенсию до 27 тысяч рублей. Об этом она сообщила в видео, которое опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Артистка сняла ролик в одном из московских магазинов, где прошлась с корзинкой для покупок. По ее словам, новой пенсии ей хватит только на несколько дней еды.

«Повысили пенсию, теперь 27 тысяч рублей. Квартплата у меня 24 тысячи. Значит, остается, если не болеть, три тысячи. Как бы не считала, нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», — заявила Лолита.

В итоге певица набрала в корзинку дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья, заявив, что ее трех тысяч рублей хватит только на это.

Ранее стало известно, что Лолита оценила убытки после отмены концертов. В 2025 году в разных городах России у певицы отменились уже несколько концертов.