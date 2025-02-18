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15:16, 18 февраля 2025Культура

Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

Певица Лолита заявила, что ей подняли пенсию до 27 тысяч рублей
Андрей Шеньшаков
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская рассказала, что ей повысили пенсию до 27 тысяч рублей. Об этом она сообщила в видео, которое опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Артистка сняла ролик в одном из московских магазинов, где прошлась с корзинкой для покупок. По ее словам, новой пенсии ей хватит только на несколько дней еды.

«Повысили пенсию, теперь 27 тысяч рублей. Квартплата у меня 24 тысячи. Значит, остается, если не болеть, три тысячи. Как бы не считала, нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», — заявила Лолита.

В итоге певица набрала в корзинку дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья, заявив, что ее трех тысяч рублей хватит только на это.

Ранее стало известно, что Лолита оценила убытки после отмены концертов. В 2025 году в разных городах России у певицы отменились уже несколько концертов.

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