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19:06, 18 февраля 2025Мир

МИД Китая оценил переговоры России и США

Глава МИД КНР Ван И: Китай поддерживает мирные переговоры по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Китай поддерживает все мирные усилия, которые способствуют переговорам об урегулировании конфликта на Украине, и будет работать со всеми сторонами для достижения консенсуса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, его слова передает Reuters.

Китай видит нарастание импульса к диалогу (...) и поддерживает все усилия, способствующие переговорам об урегулировании украинского кризиса, и поэтому будет работать со всеми сторонами для достижения соглашения о прекращении конфликта.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за политическое урегулирование украинского конфликта, а также содействует мирным переговорам.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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