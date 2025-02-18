МИД Китая оценил переговоры России и США

Глава МИД КНР Ван И: Китай поддерживает мирные переговоры по Украине

Китай поддерживает все мирные усилия, которые способствуют переговорам об урегулировании конфликта на Украине, и будет работать со всеми сторонами для достижения консенсуса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, его слова передает Reuters.

Китай видит нарастание импульса к диалогу (...) и поддерживает все усилия, способствующие переговорам об урегулировании украинского кризиса, и поэтому будет работать со всеми сторонами для достижения соглашения о прекращении конфликта.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за политическое урегулирование украинского конфликта, а также содействует мирным переговорам.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

