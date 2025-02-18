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16:59, 18 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры штурмовых действий у Ясеневого

МО показало кадры боевых действий у Ясеневого
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых действий у населенного пункта Ясеневое на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Танковый экипаж, ворвавшись на полном ходу в населенный пункт, точным выстрелом уничтожил подбитый танк, чтобы его не смог эвакуировать противник. Затем танкисты переместились в глубь населенного пункта, где попали под огонь противника из засад и ответным огнем уничтожили две огневые точки противника в домах», — указано в сообщении МО.

Отмечается, что задействовав БПЛА для разведки, штурмовые и танковые подразделения уничтожили пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский аналитический центр Deep State сообщил, что ВС России перерезали одну из снабжающих подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в ДНР трасс.

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