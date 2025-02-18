Минобороны России создало новую систему внедрения инноваций

Минобороны России: Создана новая система внедрения инноваций «Воентех»

Минобороны России создало новую систему ускоренного внедрения инноваций, получившую название «Военная технологическая инициатива» («Воентех»). Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает ТАСС.

«Проект является трансформацией действующего техсовета под эгидой Минобороны России и Народного фронта, который стал эффективным инструментом для ускоренного внедрения быстрых инноваций в интересах специальной военной операции», — заявили в Минобороны.

В задачи новой системы входит апробация новых вооружений, изучение передового опыта, внедрение новых изделий в войска и подготовка для них специалистов.

Ранее Народный фронт сообщил, что разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий.

Также в феврале организация рассказала, что в России разработали систему подавления БПЛА с искусственным интеллектом «Купол», включающую станцию радиоэлектронной разведки «Эхо» и станцию радиоэлектронного подавления «Трель».