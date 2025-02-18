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08:36, 18 февраля 2025Россия

Москалькова привела подробности о работе по поиску пропавших жителей в Курской области

Омбудсмен Москалькова: Поступила тысяча обращений от ищущих близких под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

С осени 2024 года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область поступила тысяча обращений от людей, ищущих близких родственников в приграничье. Такие подробности о работе по поиску пропавших привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «Парламентской газете».

Омбудсмен отметила, что в ноябре прошлого года первая группа — 46 жителей Суджанского района под Курском — вернулась из Сумской области Украины на родину.

«Удалось организовать машины скорой помощи для перевозки лежачих больных, условия для перевозки 12 детей, в том числе двоих новорожденных, организовать для них питание и одежду», — поделилась она.

Москалькова подчеркнула, что свою работу она ведет совместно с представителями Минобороны России и ФСБ.

Ранее сообщалось, что Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области.

ЖЗЛ
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