Москалькова привела подробности о работе по поиску пропавших жителей в Курской области

С осени 2024 года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область поступила тысяча обращений от людей, ищущих близких родственников в приграничье. Такие подробности о работе по поиску пропавших привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «Парламентской газете».
Омбудсмен отметила, что в ноябре прошлого года первая группа — 46 жителей Суджанского района под Курском — вернулась из Сумской области Украины на родину.
«Удалось организовать машины скорой помощи для перевозки лежачих больных, условия для перевозки 12 детей, в том числе двоих новорожденных, организовать для них питание и одежду», — поделилась она.
Москалькова подчеркнула, что свою работу она ведет совместно с представителями Минобороны России и ФСБ.
Ранее сообщалось, что Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области.