Москалькова привела подробности о работе по поиску пропавших жителей в Курской области

Омбудсмен Москалькова: Поступила тысяча обращений от ищущих близких под Курском

С осени 2024 года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область поступила тысяча обращений от людей, ищущих близких родственников в приграничье. Такие подробности о работе по поиску пропавших привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «Парламентской газете».

Омбудсмен отметила, что в ноябре прошлого года первая группа — 46 жителей Суджанского района под Курском — вернулась из Сумской области Украины на родину.

«Удалось организовать машины скорой помощи для перевозки лежачих больных, условия для перевозки 12 детей, в том числе двоих новорожденных, организовать для них питание и одежду», — поделилась она.

Москалькова подчеркнула, что свою работу она ведет совместно с представителями Минобороны России и ФСБ.

Ранее сообщалось, что Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области.