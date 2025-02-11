Россия начала переговоры по открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: Начата работа по гумкоридору для жителей Курской области

Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Работа ведется с Украиной и представителями Красного креста. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По мнению омбудсмена, есть надежда на положительное решение в отношении выхода жителей Курской области с территорий, которые оккупированы украинскими военными.

До этого Москалькова направила обращения в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже.

Об украинской атаке на школу-интернат в Курской области, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России, стало известно 1 февраля.