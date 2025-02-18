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19:05, 18 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о приближении российских войск к Купянску

Глава ГВА Беседин: Российские войска вплотную подошли к Купянску
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска вплотную подошли к Купянску в Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин, его слова приводит украинский «24 канал».

Он подчеркнул, что российские военные находятся очень близко к городу по всей линии фронта около Купянска. Он также отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Российские войска давят подразделения украинской армии, не давая им возможности передвигаться. Он подчеркнул, что любые действия украинских военных приводят к огромным потерям с их стороны.

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