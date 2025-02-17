В Харьковской ВГА сообщили о давлении российских войск на ВСУ у Купянска

Глава ВГА Ганчев: Российские войска давят ВСУ на купянском направлении

Российские войска давят Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области, не давая им возможности передвигаться. Об этом заявил глава российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что любые действия украинских военных приводят к огромным потерям с их стороны. «Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле. Любое действие оборачивается для них огромными потерями. И так будет продолжаться, пока наши войска вовсе не выбьют эту нечисть с Харьковщины», — подчеркнул чиновник.

Ранее Ганчев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями между Москвой и Киевом, заявил, что руководство Украины может получить только «участок земли метра на два в длину и полтора в глубину». По его словам, заявления украинского лидера об обмене территориями являются «хотелками» и «мечтами».

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские военные расширили плацдарм у реки Оскол в Харьковской области. Кроме того, сообщается, что российские военные активно наносят удары по позициям ВСУ в Купянске и его районе при помощи беспилотников и авиации.