Ганчев ответил на слова Зеленского об обмене территориями

Ганчев: Украина может получить только участок земли метра на два

Руководство Украины может получить только участок земли «метра на два» и без всякого обмена. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Чиновник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, подчеркнул, что «за все преступления, совершенные украинским политическим руководством с 2014 года», Киев может получить даром, без всякого обмена, «участок земли метра на два в длину и полтора в глубину».

Помимо этого, Ганчев назвал заявления украинского лидера об обмене территориями «хотелками» и «мечтами».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл смысл вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

По его словам, Киев планирует обменять оккупированные территории российского региона на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России. «Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский.

