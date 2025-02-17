Российские военные продвинулись в Харьковской области

Российские войска расширили плацдарм у реки Оскол в Харьковской области

Российские войска расширили плацдарм у реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Российские части увеличивают зону контроля на правом берегу реки Оскол», — рассказал собеседник канала.

Кроме того, сообщается, что по некоторым данным солдаты Вооруженных сил России уже заняли поселок Тополи в Харьковской области. Также отмечается, что российские военные активно наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и его районе при помощи беспилотников и авиации.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия заняла село Фиголевка Харьковской области. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».