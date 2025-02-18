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14:40, 18 февраля 2025Россия

Назван козырь России на переговорах с США по Украине в Эр-Рияде

Ярошенко: США могут обмануть Россию по итогам переговоров в Саудовской Аравии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Попов / ТАСС

США могут обмануть Россию по итогам переговоров в Саудовской Аравии, поэтому следует помнить, что они — еще один акт дипломатической игры, в котором нельзя ожидать чудес, считает политический аналитик Ставропольского края Алексей Ярошенко. Его цитирует «Царьград».

Он утверждает, что главной целью США и их союзников является ослабление России. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что иностранные дипломаты в Эр-Рияде будут добиваться лишь временной заморозки конфликта на Украине, смысла в которой для России нет.

В связи с этим козырем России может стать опора на «собственные силы, армию, экономику и народ». «Россия всегда была сильной, когда опиралась на свои внутренние ресурсы, а не на внешние обещания, которые часто оборачивались пустыми словами. И мы снова должны это доказать», — высказался Ярошенко.

Переговоры делегаций России и США начались утром во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, также присутствующий на переговорах в Эр-Рияде, рассказал, что российская сторона рассчитывает на «позитивную дискуссию, позитивный диалог».

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