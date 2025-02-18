Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 18 февраля 2025Из жизни

Названа привлекающая 98 процентов россиянок черта в мужчинах

«Мамба»: Джентльменские манеры привлекают 98 процентов россиянок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Подавляющее число россиянок назвали джентльменские манеры привлекательными. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

98 процентов женщин и 84 процента мужчин, принявших участие в исследовании, согласились, что традиции джентльменства должны жить. 77 процентов респонденток также признались, что ждут от мужчин джентльменских жестов, еще 22 процента назвали эту черту привлекающей. Лишь один процент женщин оказался равнодушен к тому, будет мужчина джентльменом или нет.

При этом больше половины женщин (56 процентов) уверены, что хорошие манеры делают мужчину привлекательнее. А для 42 процентов отсутствие этикета — очевидный недостаток при выборе партнера. Однако пожелания женщин, по их признанию, не всегда совпадают с реальностью. Всего 30 процентов женщин регулярно встречают галантных мужчин. Большинство (59 процентов) замечают галантное поведение лишь время от времени, а 11 процентов респонденток не сталкиваются с ним вообще.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Власти Кореи хотят, чтобы женщины рожали больше, но не знают, как этого добиться
Плодитесь и размножайтесьВласти Кореи хотят, чтобы женщины рожали больше, но не знают, как этого добиться
19 сентября 2016
Сексуальная контрреволюция Как «синдром целибата» губит экономику Японии
Сексуальная контрреволюцияКак «синдром целибата» губит экономику Японии
29 января 2016

73 процента мужчин утверждают, что готовы следовать правилам этикета со всеми женщинами и в любое время. Остальные берегут хорошие манеры для особых случаев: 14 процентов проявляют галантность со знакомыми женщинами, а 11 процентов — только с любимой девушкой. Большинство мужчин (60 процентов) видит в галантности обычное проявление вежливости, лишь 17 процентов так выражают свои чувства.

Топ джентльменских жестов возглавляет помощь с тяжелыми сумками — за это проголосовали 66 процентов респонденток. На втором месте — подача руки при выходе из транспорта и открытие дверей (41 процент). Женщины также отметили помощь с верхней одеждой (40 процентов) и сопровождение до транспорта (33 процента).

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Самолет с россиянами на борту сел в Якутии после сигнала о поломке шасси

      В Российском фонде прямых инвестиций рассказали об ожиданиях от переговоров с США

      Бывший глава МИД Германии поддержал отправку войск на Украину

      В Абхазии заявили о попытке срыва президентских выборов

      Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину

      Россиянам посоветовали есть больше белковых продуктов на завтрак

      Российский военный ударил по лицу мужчину и получил штраф

      Российский золотопромышленник и его сообщники получили сроки за незаконную добычу металла

      США призвали Европу за время переговоров с Россией скинуться Украине на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше