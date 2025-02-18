Названа привлекающая 98 процентов россиянок черта в мужчинах

«Мамба»: Джентльменские манеры привлекают 98 процентов россиянок

Подавляющее число россиянок назвали джентльменские манеры привлекательными. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

98 процентов женщин и 84 процента мужчин, принявших участие в исследовании, согласились, что традиции джентльменства должны жить. 77 процентов респонденток также признались, что ждут от мужчин джентльменских жестов, еще 22 процента назвали эту черту привлекающей. Лишь один процент женщин оказался равнодушен к тому, будет мужчина джентльменом или нет.

При этом больше половины женщин (56 процентов) уверены, что хорошие манеры делают мужчину привлекательнее. А для 42 процентов отсутствие этикета — очевидный недостаток при выборе партнера. Однако пожелания женщин, по их признанию, не всегда совпадают с реальностью. Всего 30 процентов женщин регулярно встречают галантных мужчин. Большинство (59 процентов) замечают галантное поведение лишь время от времени, а 11 процентов респонденток не сталкиваются с ним вообще.

73 процента мужчин утверждают, что готовы следовать правилам этикета со всеми женщинами и в любое время. Остальные берегут хорошие манеры для особых случаев: 14 процентов проявляют галантность со знакомыми женщинами, а 11 процентов — только с любимой девушкой. Большинство мужчин (60 процентов) видит в галантности обычное проявление вежливости, лишь 17 процентов так выражают свои чувства.

Топ джентльменских жестов возглавляет помощь с тяжелыми сумками — за это проголосовали 66 процентов респонденток. На втором месте — подача руки при выходе из транспорта и открытие дверей (41 процент). Женщины также отметили помощь с верхней одеждой (40 процентов) и сопровождение до транспорта (33 процента).

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.

