Россиянам назвали способ борьбы с препятствующим увольнению начальником

HR-эксперт Бухвалова: Начальник не может препятствовать увольнению сотрудника

Попытки препятствовать увольнению со стороны начальника являются незаконными, однако на практике подобные случаи могут встречаться, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказала о способах борьбы с подобными действиями руководства.

По словам эксперта, одна из главных проблем в такой ситуации — неправомерные действия со стороны руководства. Например, оно может угрожать увольнением по статье или манипулировать трудовым договором, уточнила Бухвалова. Чтобы избежать подобных ситуаций, работник должен знать свои права и не бояться их отстаивать, а случае необходимости можно проконсультироваться с юристом или представителем профсоюзной организации компании, пояснила специалист.

Эксперт предупредила, что некоторые руководители могут затягивать процесс увольнения, требуя от сотрудника дополнительных справок, не предусмотренных законом. Перед уходом важно убедиться, что все необходимые документы поданы правильно и в срок, уточнила Бухвалова, подчеркивая, что сотрудник должен требовать разъяснений в случае возникновения задержек.

Обсудите сложившуюся ситуацию с начальником. Возможно, это связано с недоразумением или конфликтом, который можно разрешить. Подготовьте свою версию событий для будущего работодателя. Объясните, что именно произошло, и сделайте акцент на своих достижениях и профессиональных качествах. Не ограничивайтесь только одной характеристикой. Чем больше положительных рекомендаций вы соберете, тем проще будет нивелировать негативный отзыв Ольга Бухвалова карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Кроме того, она отметила, что бывший работодатель может дать негативную рекомендацию, несмотря на качественное выполнение трудовых обязанностей. А в некоторых случаях, по ее словам, руководство может пытаться манипулировать эмоциями сотрудника, вызывая чувство вины или страх перед будущим.

«Будьте готовы к тому, что работодатель может пообещать улучшение условий труда или повышение зарплаты. Возможно, уступки начальника могут изменить ваше решение и новые вводные перевесят предложение со стороны. Оценивайте слова руководства объективно», — предостерегла Бухвалова.

Также предыдущее начальство может ссылаться на нехватку времени для поиска нового сотрудника или необходимость завершить текущие проекты, объяснила специалист. В этом случае эксперт посоветовала заранее обсудить возможность передачи дел, чтобы облегчить процесс увольнения для обеих сторон: это, как отметила эксперт, поможет создать положительное впечатление о вас даже после окончания трудовых отношений и продемонстрирует профессиональную ответственность.

«Несмотря на возможные препятствия со стороны руководства в процессе увольнения, важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Знание своих прав, умение договариваться и поддержка со стороны близких помогут преодолеть этот сложный период. Помните, что ваше благополучие и профессиональное развитие должны быть в приоритете, и вы имеете право принимать решения, которые будут способствовать вашему росту», — заключила Бухвалова.

Ранее россиянам напомнили о нормах оплаты сверхурочных работ. Как рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сверхурочные работы сотрудников должны оплачиваться: первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном.

«Если нарушаются права сотрудников, то прежде всего нужно попробовать переговорить именно с руководством организации о том, что вот в нашем отделе или в нашем департаменте происходят нарушения. Это очень личностный вопрос», — рекомендовала Бессараб.