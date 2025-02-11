Россиянам напомнили о нормах оплаты сверхурочных работ

Депутат Бессараб: Сверхурочные часы работников должны быть оплачены

Сверхурочные работы сотрудников должны оплачиваться: первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» депутат раскрыла этот и другие законные способы борьбы с произволом работодателей.

«Если нарушаются права сотрудников, то прежде всего нужно попробовать переговорить именно с руководством организации о том, что вот в нашем отделе или в нашем департаменте происходят нарушения. Это очень личностный вопрос», — рекомендовала Бессараб.

При этом депутат отметила, что десять лет назад работники гораздо больше боялись требовать исполнения своих трудовых прав, потому что боялись увольнений.

«Сегодня идет обратная реакция. Работники, особенно люди 30 лет и младше, предпочитают вообще не вступать в конфликт. Они без конфликта пишут заявление и уходят к другому работодателю. Поэтому, на мой взгляд, думающий, вдумчивый работодатель будет очень внимательно относиться к исполнению трудовых прав работника и создавать комфортную рабочую атмосферу», — добавила она.

Однако Бессараб напомнила, что если же права нарушаются, то есть профсоюз, комиссия по трудовым спорам, Гострудинспекция, в которые следует обратиться.

«Например, сверхурочные работы должны быть оплачиваемыми. Кроме того, привлечение к сверхурочным работам возможно только с письменного уведомления. То есть одна сторона приглашает, другая сторона соглашается. Иначе это все может быть просто не отмечено в рабочем графике. И вы, что называется, поработали за свой счет. В этом случае лучше требовать именно письменного соглашения сторон о том, что у должностного лица может быть введен ненормированный рабочий день. При этом сверхурочные работы могут быть не более 120 часов в год, и оплачиваются они: первые два часа в полуторном размере, последующие — в двойном. Можно оплачивать больше, но меньше нельзя», — заключила депутат.

Ранее Бессараб заявила, что идея увеличить в России лимит переработок вдвое — со 120 до 240 часов — является стратегическим просчетом. Таким образом она ответила на соответствующую инициативу, предложенную, как сообщают СМИ, чиновниками Минэкономразвития.