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12:04, 19 декабря 2024Экономика

В Госдуме жестко ответили на идею увеличить в России лимит переработок

Депутат Бессараб назвала просчетом идею увеличить в РФ лимит переработок вдвое
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Идея увеличить в России лимит переработок вдвое — со 120 до 240 часов — является стратегическим просчетом, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на соответствующую инициативу, предложенную, как сообщают СМИ, чиновниками Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда на фоне нехватки персонала. Сообщалось, что одни из ключевых изменений коснутся регулирования переработок. В частности, предлагается установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и поднять указанную планку до 240 часов в год (против 120 по действующему законодательству). Исключением станут работники государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы.

«Вероятно, те, кто предлагает такие изменения, не очень хорошо изучали историю, тем более историю России. У нас неоднократно были революции, связанные с недовольством рабочего класса. Допускаю, что это было связано с определенной необходимостью, демографической ямой, потребностью в рабочих руках, это все можно понять, при этом нужно искать выход из этой ситуации», — считает Бессараб.

Это очень серьезный стратегический просчет, потому что в будущем это приведет к очень серьезным проблемам. (...) Вместо того, чтобы заниматься роботизацией, улучшением ситуации со станкостроением, Минэкономиразвития предлагает такие казалось бы простые, но далеко не самые лучшие и эффективные методы, такие, как интенсификация человеческого труда

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Паралментарий подчеркнула, что введение подобной нормы чревато рядом опасных последствий.

«Мы столкнемся с огромной потерей человеческих ресурсов, сегодня у нас очень большое количество не связанных с профессиональными заболеваниями смертей: человек умирает на рабочем месте. Это ненормально, нужно улучшать качество диспансеризации, улучшать санаторно-курортные условия», — заметила депутат.

До этого юристы напомнили, что россияне вправе отказаться от предлагаемой работодателем сверхурочной занятости. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного сервисом SuperJob из 3000 полностью занятых граждан РФ, 58 процентов пожаловались на переработки.

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