Отсутствие Украины на переговорах России и США объяснили

Американист Батюк: Присутствие Украины на переговорах РФ и США не требовалось

Присутствие украинских представителей на переговорах российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не требовалось, поскольку встреча имела двусторонний формат. Об этом заявил главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк, его слова передает РИА Новости.

«Это был двусторонний диалог, в ходе которого Россия и США обсуждали проблемы своих отношений, и непонятно, зачем и почему должна при этом вмешиваться третья сторона», — указал эксперт.

Батюк отметил, что вопрос завершения украинского конфликта является «ключевым» в обсуждениях Москвы и Вашингтона. Он усомнился, что по итогам переговоров будет согласован мирный план, однако отметил, что возможное сближение позиций сторон по конфликту на Украине «уже можно будет считать большим успехом».

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что состоявшиеся переговоры России и США прошли «неплохо». Он также подчеркнул, что делегации провели очень серьезный разговор обо всех вопросах двусторонней повестки отношений. При этом помощник президента добавил, что пока преждевременно говорить о единой позиции двух стран, хотя они и начали сближаться.