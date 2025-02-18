Популярная ведущая приняла откровенную позу на фото в честь 54-летия

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден приняла откровенную позу на фото в честь 54-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в солнцезащитных очках и бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой цепью посередине и плавок с высокой посадкой. При этом она позировала перед камерой с раздвинутыми ногами.

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под постом. «Твое тело — это вдохновение», «Как всегда выглядишь невероятно», «Эта женщина горит!», «С днем рождения, наша королева», «Женщины в 54 никогда не выглядели хорошо, как сейчас», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден опубликовала фото с задранной ногой и впечатлила поклонников.