Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:32, 18 февраля 2025Из жизни

Предвещающий катаклизмы сельдяной король попал на видео

На Канарских островах спасли сельдяного короля, предвещающего катаклизмы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На пляж Плайя-Кемада на Канарских островах вынесло сельдяного короля. Об этом сообщает Need To Know.

Живую рыбу со змееобразным телом заметили купальщики. Она оказалась на мелководье и выплыла на берег. Сельдяные короли достигают 10 метров в длину, однако рыба с Плайя-Кемада была гораздо меньше. Находка попала на видео. На записи мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. Отмечается, что после он спас рыбу: помог ей выплыть на глубину.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. Большую часть жизни он проводит на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимается к поверхности. Считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает катаклизмы.

Ранее сообщалось, что серферы нашли живого сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика. У рыбы отсутствовала часть хвоста, поэтому мужчины предположили, что ее вынесло на берег после столкновения с каким-то морским хищником.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      В Чехии и Румынии выразили разочарование отсутствием приглашения на саммит в Париже

      Названа возможная причина ЧП с перевернувшимся самолетом в Торонто

      Американцев призвали писать доносы на Пентагон и NASA

      В Европе начали считать США своим противником

      Аэропорт в Торонто приостановил работу после крушения самолета

      Популярная ведущая приняла откровенную позу на фото в честь 54-летия

      В Киеве после взрывов вспыхнул пожар

      Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию

      Предвещающий катаклизмы сельдяной король попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше