Предвещающий катаклизмы сельдяной король попал на видео

На Канарских островах спасли сельдяного короля, предвещающего катаклизмы

На пляж Плайя-Кемада на Канарских островах вынесло сельдяного короля. Об этом сообщает Need To Know.

Живую рыбу со змееобразным телом заметили купальщики. Она оказалась на мелководье и выплыла на берег. Сельдяные короли достигают 10 метров в длину, однако рыба с Плайя-Кемада была гораздо меньше. Находка попала на видео. На записи мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. Отмечается, что после он спас рыбу: помог ей выплыть на глубину.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. Большую часть жизни он проводит на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимается к поверхности. Считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает катаклизмы.

Ранее сообщалось, что серферы нашли живого сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика. У рыбы отсутствовала часть хвоста, поэтому мужчины предположили, что ее вынесло на берег после столкновения с каким-то морским хищником.