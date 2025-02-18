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16:27, 18 февраля 2025Экономика

Президента Аргентины обвинили в мошенничестве

Милей о скандале с мемкоином Libra: Пострадали максимум пять аргентинцев
Дмитрий Воронин

Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Аргентины Хавьер Милей впервые прокомментировал скандал вокруг мемкоина, обрушение которого привело к многомиллионным убыткам, судебным искам и обвинениям в мошенничестве в его адрес. Как пишет РБК, глава государства считает, что из-за падения курса токена пострадали «максимум четыре или пять» аргентинцев, а основными инвесторами были «китайцы и американцы».

Под огонь критики аргентинский лидер попал после того, как 14 февраля призвал своих подписчиков вложиться в криптовалюту с названием $Libra, созвучным названию партии либертарианца La Libertad Avanza («Свобода наступает»). Милей опубликовал сообщение о проекте со ссылкой на сайт и адресом, по которому можно было найти $Libra на бирже, а несколько часов спустя удалил его и отказался поддерживать проект, заявив, что решил не продолжать распространять о нем данные, не узнав подробностей.

Криптовалюта крайне быстро выросла в цене на четыре тысячи процентов, а затем ее стоимость обрушилась, упав с пиковых 4,5 миллиарда долларов до 336 миллионов. На фоне этого более ста аргентинцев, в существование которых глава государства, судя по его словам, не особо верит, обратились в правоохранительные органы. Как пишут «Известия», общее число пострадавших может достигать 40 тысяч человек.

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Милей тем временем отрицает свою недобросовестность и утверждает, что сам понес репутационные потери. Как пишет Reuters, оппозиция в аргентинском парламенте на фоне этого уже обсуждает возможный импичмент. «Видные представители криптомира тыкают друг в друга пальцем, пока Милей пытается оправиться от политического синяка под глазом», — описывает Bloomberg складывающуюся вокруг $Libra ситуацию.

Не исключено, что Милея на столь рискованный ход вдохновили криптовалютные успехи Дональда Трампа, о чьей политике он всегда высказывается комплиментарно. Представленная накануне инаугурации OFFICIAL TRUMP за первые сутки обращения выросла в цене почти в пять раз. Стартовав с отметки в семь долларов за единицу, она достигала 34,5. На момент написания материала за нее давали 16,74 доллара.

Хэйден Дэвис — глава компании Kelsier Ventures, которая занимается услугами по предоставлению и контролю ликвидности на крипторынках, принимавший участие в запуске официального мемкоина жены Трампа Мелании, заявил на выходных, что был советником Милея, «работая с ним и его командой над гораздо более масштабными токенизацией и действительно крутыми вещами в Аргентине». По словам Милея, которые приводит агентство, их встреча с Дэвисом произошла в прошлом месяце в Буэнос-Айресе. Речь шла об обеспечении цифровой инфраструктуры для Libra, позволяющей «финансировать предпринимателей, которые не имеют возможности для финансирования».

Дэвис в свою очередь, утверждает, что криптовалюта создавалась при содействии команды президента, но не самого Милея и заявил, что опасается за свою безопасность.

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