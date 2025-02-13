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11:01, 13 февраля 2025Экономика

Криптовалюта Трампа резко подорожала

Криптовалюта Трампа подорожала за день почти на 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую президент США представил накануне своей инаугурации в январе, резко подорожала на фоне новостей о длительном телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который стороны сочли продуктивным. На момент написания материала стоимость мемкоина росла на 11,83 процента, до 17,07 доллара.

Ранее сообщалось, что за первые сутки обращения OFFICIAL TRUMP выросла в цене почти в пять раз. Стартовав с отметки в семь долларов за единицу, она достигала 34,5, но затем начала дешеветь.

После первых за несколько лет российско-американских переговоров на высшем уровне значительно вырос рынок акций в РФ, а курс рубля, который и так укреплялся в последнее время, ускорил рост к доллару.

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