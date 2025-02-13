Доллар подешевел до 92 рублей

Курс доллара на торгах Forex снизился почти на два рубля

Курс доллара на торгах Forex (Foreign Exchange — прим) снизился почти на два рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Днем ранее Центробанк резко повысил официальный курс российского рубля на четверг, 13 февраля. Доллар подешевел почти на два рубля, с 95,8 рубля до минимальных со 2 октября 2024 года 94,05 рубля.

Утром на валютных рынках доллар продолжил снижение. Его цена падала с 94,7 до 92,38 рубля. На момент написания материала американская валюта потеряла порядка 1,7 процента стоимости.

В то же время евро подешевел на 0,55 процента. На максимуме курс валюты поднимался до 98 рублей, после чего падал до 96,38 рубля.

Отечественная валюта начала укрепляться на фоне разговора американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.