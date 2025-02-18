Пьяный россиянин напал на фельдшера скорой помощи

В Челябинской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

В Магнитогорске Челябинской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

Мужчина нанес сотруднику бригады скорой помощи удар в голову. Как напомнили в министерстве, у врачей скорой есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии. Сотрудники же проходят инструктаж по конфликтным ситуациям и их предотвращению.

«За последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. (...) [Врачи] Они заслуживают уважения и благодарности, а не агрессии и насилия. Кто-то уходит из профессии, опасаясь за свою жизнь», — сказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, подчеркнув, что каждый подобный случай будет расследован.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера, который приехал к нему на вызов. Скорую ему вызвали прохожие, когда увидели, что он потерял сознание. Когда медики приехали на вызов, мужчина уже очнулся и начал агрессивно себя вести.