Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:19, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кодом от «Госуслуг»

МВД: Мошенники потребовали у подростка код от «Госуслуг» от лица завуча
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на детей и подростков. В Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» МВД рассказало, что злоумышленники убедили школьника отдать им ценности, хранящиеся дома.

Сообщается, что злоумышленники позвонили подростку под видом завуча и убедили его назвать код доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». После этого они имитировали взлом страницы и предложили несовершеннолетнему пообщаться с человеком, который выдавал себя за следователя.

Затем мошенники убедили подростка показать на видео, какие ценности хранятся дома. После этого они заставили ребенка передать ценные вещи их курьеру. При этом ребенок упаковал их в коробку с книгами, чтобы не вызывать подозрений.

В МВД призвали россиян поговорить с детьми о киберугрозах, чтобы они не стали жертвами подобных схем.

Ранее стало известно, что россиянка чуть не отдала мошенникам 3,2 миллиона рублей. Злоумышленники также испугали женщину взломом аккаунта на «Госуслугах» и сообщили о фальшивой заявке на кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Госсекретарь США оценил вероятность участия ЕС в переговорах по Украине

      Должников по ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи и машины

      СК начал проверку после одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше