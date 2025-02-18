Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кодом от «Госуслуг»

МВД: Мошенники потребовали у подростка код от «Госуслуг» от лица завуча

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на детей и подростков. В Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» МВД рассказало, что злоумышленники убедили школьника отдать им ценности, хранящиеся дома.

Сообщается, что злоумышленники позвонили подростку под видом завуча и убедили его назвать код доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». После этого они имитировали взлом страницы и предложили несовершеннолетнему пообщаться с человеком, который выдавал себя за следователя.

Затем мошенники убедили подростка показать на видео, какие ценности хранятся дома. После этого они заставили ребенка передать ценные вещи их курьеру. При этом ребенок упаковал их в коробку с книгами, чтобы не вызывать подозрений.

В МВД призвали россиян поговорить с детьми о киберугрозах, чтобы они не стали жертвами подобных схем.

Ранее стало известно, что россиянка чуть не отдала мошенникам 3,2 миллиона рублей. Злоумышленники также испугали женщину взломом аккаунта на «Госуслугах» и сообщили о фальшивой заявке на кредит.