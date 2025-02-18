Россиянам назвали ловушки при покупке квартиры в рассрочку

«Известия»: Покупатели квартиры в рассрочку рискуют лишиться жилья и средств

При покупке квартиры в рассрочку россияне рискуют лишиться вложенных денег и жилья. Ловушки таких сделок с недвижимостью назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

Один из главных финансовых рисков для покупателей — короткий срок выплат. Большинство застройщиков оформляют рассрочку на 1-3 года, что приводит к высоким ежемесячным платежам: так, при рассрочке на 24 месяца за квартиру стоимостью 5 миллионов рублей придется платить 208 тысяч рублей в месяц без учета процентов.

Если просрочить взнос, процентную ставку повысят или вовсе расторгнут договор, предупредил сертифицированный специалист по недвижимости в «Гильдии риелторов Москвы» Максим Наумов.

Есть риск и с оформлением последующей ипотеки, когда дом будет достроен. «Спрогнозировать условия, на которых будет возможен кредит, нельзя, так как неясно, произойдет ли снижение ставок, на которые надеются многие покупатели недвижимости, будут ли действовать льготные программы — например, семейная ипотека, — и каковы будут требования к заемщикам в целом», — пояснил старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

Кроме того, у покупателей недвижимости в рассрочку есть серьезные правовые риски, потому что эти сделки не защищены юридически, как ипотечные. Рассрочка от застройщика оформляется как договор купли-продажи с отложенным платежом, а не как кредитный договор, поэтому не попадает под защиту закона об ипотеке.

«При потере платежеспособности покупатель может потерять не только внесенные деньги, но и право на жилье. Также существует риск двойных продаж и недостроя, поскольку механизм проектного финансирования с эскроу-счетами в данном случае не работает», — подчеркнула основатель правовой экосистемы «Инициатор» Венера Шайдуллина.

Ранее стремительно растущая доля рассрочки на рынке жилья обеспокоила Центробанк. Финансовый регулятор увидел большие риски в таких сделках как для покупателей, так и для застройщиков. ЦБ планирует заняться регулированием продаж жилья в рассрочку.