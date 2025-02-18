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18:29, 18 февраля 2025Забота о себе

Россиянам с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от кофе

Кардиолог Шубитидзе: Кофеин может усиливать симптомы гастрита или язвы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

При некоторых заболеваниях следует ограничить употребление кофе, заявил врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе. О том, кому стоит отказаться от этого напитка, доктор рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, безвредным количество кофе считается 300-500 миллиграммов кофеина в день и не более 200 миллиграммов за один раз. Однако люди с определенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, должны ограничить или исключить кофеин, поскольку он может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, посоветовал Шубитидзе.

У людей с высоким кровяным давлением кофеин может вызывать кратковременное повышение давления, а у людей с проблемами ЖКТ — усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, поскольку он провоцирует выработку соляной кислоты в желудке, объяснил кардиолог.

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Потребление кофеина врач рекомендовал ограничить во время беременности, поскольку он может негативно повлиять на развитие плода.

Если у человека есть проблемы со сном или бессонница, употребление кофеина, особенно во второй половине дня, может усугубить ситуацию. Люди с тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями могут испытывать ухудшение состояния при употреблении кофеина, поэтому им тоже стоит отказаться от кофе и других напитков с кофеином

Иосиф Шубитидзеврач-кардиолог

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала об одной опасности красного мяса. По ее словам, этот продукт вреден для гипертоников.

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