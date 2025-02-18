Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:53, 18 февраля 2025Ценности

Россиянкам назвали модные платья на весну

Стилист Скороходова: Платья-рубашки и платья из вельвета будут модными весной
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Korie Cull / Unsplash

Российская стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала модные платья на весну 2025 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальными будут данные предметы гардероба из вельвета и с объемными воротниками, а также изделия А-силуэта длины миди. Последние эксперт назвала универсальными.

В то же время любительницам практичной и комфортной одежды стилистка посоветовала присмотреться к платьям-рубашкам, которые можно носить отдельно или сочетать с мини-юбками и брюками. «Они побили рейтинги после показов на европейских Неделях моды, прошедших прошлой осенью», — отметила собеседница издания.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше