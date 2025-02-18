Россиянкам назвали модные платья на весну

Стилист Скороходова: Платья-рубашки и платья из вельвета будут модными весной

Российская стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала модные платья на весну 2025 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальными будут данные предметы гардероба из вельвета и с объемными воротниками, а также изделия А-силуэта длины миди. Последние эксперт назвала универсальными.

В то же время любительницам практичной и комфортной одежды стилистка посоветовала присмотреться к платьям-рубашкам, которые можно носить отдельно или сочетать с мини-юбками и брюками. «Они побили рейтинги после показов на европейских Неделях моды, прошедших прошлой осенью», — отметила собеседница издания.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.