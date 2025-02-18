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14:11, 18 февраля 2025Культура

Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

Флора Бичахчян из России не прошла отбор «Евровидения» от Армении из-за болезни
Андрей Шеньшаков

Кадр: Первый канал

Армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла. Своими эмоциями от выступления она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Флора призналась, что в отборочном туре ей помешало выступить лучше больное горло. В итоге российская артистка заняла восьмое место и не была отобрана для участия в финальном голосовании за право представить свою историческую родину на международном вокальном конкурсе.

«Мы проделали огромную работу в очень короткие сроки в не самых комфортных условиях и сделали лучшее из возможного. Я пела с больным и воспаленным горлом, из-за чего не все удалось, что хотелось. Я искренне горжусь этой песней», — написала Флора под роликом с записью своего выступления.

В отборочном туре она представила песню Prayer. Бичахчян отметила, что в скором времени планирует выпустить трек в двух версиях — на русском и армянском языках. Также певица добавила, что восприняла это поражение как огромную внутреннюю победу и прорыв.

Ранее стало известно, что украинские пранкеры чуть не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение».

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