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12:33, 18 февраля 2025Россия

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Ямполовка в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Ямполовка, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащим за сутки также удалось нанести поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Противника потерял более 205 бойцов, два американских БТР М113, а также четыре орудия полевой артиллерии, которые были произведены в странах НАТО.

Ранее стало известно, что российская армия заняла село Фиголевка Харьковской области. Тогда в оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

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