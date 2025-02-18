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09:06, 18 февраля 2025Путешествия

Российский тревел-блогер описал зарплаты официантов в Канаде фразой «не поверил ушам»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Graham Hughes / Globalookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой узнал размер зарплат официантов в Канаде и описал их фразой «не поверил своим ушам». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Оказалось, что сотрудники кафе и ресторанов получают около 8 тысяч долларов в месяц (731 тысяча рублей). При этом учителя, врачи и инженеры зарабатывают в разы меньше, заметил автор публикации.

Россиянин объяснил, что к официантам в Канаде большие требования. Они должны быть максимально вежливы с клиентами, чтобы те почувствовали себя самыми желанными гостями заведения. Ведь именно благодаря чаевым в размере 15-25 процентов от суммы чека их зарплата и становится такой высокой.

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При этом работа официанта не считается чем-то престижным в Канаде, объяснил блогер. «Люди, которые работают в ресторанах, мечтают найти что-то лучше. Они зарабатывают тысячи долларов в месяц, но при этом чувствуют себя временными работниками, людьми, которым не повезло в жизни», — объяснил он.

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

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