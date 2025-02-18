Переживший кассетный обстрел боец ВС России снял видео во время удара

Российский военный снял видео из-под кассетного обстрела от первого лица. Кадры публикует журналист Эдуард Здоров в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что, в то время как боец Вооруженных сил России идет по позициям, в нескольких метрах от него разрываются десятки небольших зарядов — предположительно, кассетных суббоеприпасов. Несмотря на опасность, переживший удар боец продолжил снимать видео, и все время, что взрывались снаряды, не произнес ни слова.

Лишь после того как взорвался последний суббоеприпас, мужчина выругался матом.

Ранее сообщалось, что на видео попала схватка на ножах российского и украинского бойцов.