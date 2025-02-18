Российского подростка отправили в колонию за поджог релейного шкафа

Мосгорсуд дал 7 лет подростку за поджог релейного шкафа на железной дороге

Московский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнего жителя подмосковного Долгопрудного, который в июне 2023 года совершил поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на своего репортера из зала суда.

Подростка признали виновным в совершении диверсии. Он проведет назначенный срок в колонии общего режима и возместит ущерб от своих действий в размере 3,5 тысячи рублей.

По данным издания, все произошло в июне 2023 года. Осужденный вместе с другом, дело в отношении которого рассматривается отдельно, поджег релейный шкаф между станциями Нагатинская и Варшавская Павелецкого направления за вознаграждение.

Ранее суд приговорил к 19 годам лишения свободы 25-летнего жителя Херсона, который совершил диверсии на территории Запорожской области.

