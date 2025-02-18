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16:48, 18 февраля 2025Спорт

СК начал проверку после одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

СК отправил тела футболистов «ПОЗ-Прогресс» на медицинскую экспертизу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловское управление СК РФ начало проверку после смерти двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» Яна Журавлева и Данилы Хилобока. Об этом сообщает РИА Новости.

В СК заявили, что устанавливают обстоятельства смерти спортсменов, а также причины произошедшего. Отмечается, что была назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Журавлев и Хилобок умерли в ночь с 14 на 15 февраля. При этом 33-летний Хилобок участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, а 32-летний Журавлев встречи пропустил. Родственники погибших утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца во сне.

Команда «ПОЗ-Прогресс» проводила плановую тренировку в Верхней Пышме 14 февраля. Отмечается, что на тот момент все футболисты чувствовали себя хорошо.

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