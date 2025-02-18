Стало известно о поисках Зеленским обрывков информации о переговорах России и США

Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах России и США

Президент Украины Владимир Зеленский ищет обрывки информации о переговорах России и США в Саудовской Аравии у косвенных источников. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Украины Владимир Зеленский ищет обрывки информации из вторых рук, пока официальные лица из США и России обсуждают будущее его страны», — говорится в тексте статьи.

По данным агентства, украинский лидер рассчитывал получить информацию о ходе переговоров Москвы и Вашингтона у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Отмечается, что Зеленский запланировал визит в королевство в среду, 19 февраля, именно с этой целью. Журналисты также подчеркнули, что необходимость Зеленского узнавать о переговорах через посредника показывает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил отменить поездку в Саудовскую Аравию. Он объяснил это тем, что партнеры Украины не должны подумать «что-то лишнее».