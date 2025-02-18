Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:58, 18 февраля 2025Из жизни

Муж и жена воссоединились с любимой собакой спустя семь лет после ее похищения

В Великобритании хозяевам вернули похищенную семь лет назад собаку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Patrick Pleul / ZB / Globallookpress.com

В Великобритании семья неожиданно воссоединилась с потерянной семь лет назад собакой. Об этом пишет «Би-би-си».

Рита и Филипп Поттер лишились любимого лабрадора Дейзи в 2017 году. По словам очевидцев, преступники поймали собаку, пока та гуляла на заднем дворе, посадили в машину и уехали. Хозяева похищенной Дейзи обратились к полицейским, но те так и смогли выследить машину преступников. Тогда муж и жена рассказали свою историю прессе. Однако и это не помогло им вернуть собаку.

Спустя семь лет 13-летняя Дейзи нашлась в 322 километрах от дома. На нее случайно наткнулась член Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Собака была в плачевном состоянии: шерсть была грязной и свалявшейся, в районе ее молочных желез появились какие-то опухоли, а тазобедренный сустав был вывихнут. Человек, назвавшийся хозяином Дейзи, сказал, что владеет ей всего несколько лет. Он согласился отдать ее на попечение организации.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

После осмотра ветеринары отсканировали чип Дейзи и узнали, что она была украдена. Они связались с Поттерами и рассказали им о произошедшем. Муж и жена признались, что никогда не теряли надежды найти собаку. По их словам, они каждый день вспоминали о Дейзи, смотря на ее фотографию, стоящую на камине. «Мы знаем, что она уже стара и у нее проблемы со здоровьем, но, сколько бы времени ей ни осталось, она будет окружена большой любовью и вниманием», — сказали они волонтерам.

Предполагается, что Дейзи использовали для разведения породистых щенков. Как отмечает полиция, подобные случаи не редкость. Злоумышленники часто воруют питомцев, держат их в ужасных условиях, спаривают, а потом распродают щенков.

Ранее сообщалось, что мужчина из США воссоединился с питомцем спустя восемь лет разлуки. Пес сразу узнал хозяина, хотя и заметно постарел.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Раскрыты планы Путина и Трампа в день российско-американских переговоров

      Шакиру впервые заметили на публике после госпитализации

      В Госдуме оценили возможные результаты переговоров России и США

      Россиянка пыталась заживо сжечь знакомых из ревности и попалась

      Россиянка опоздала на рейс и устроила ложную тревогу в аэропорту

      Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен

      Описана ситуация на перекачивающей нефть США российской станции после атаки БПЛА

      В России высказались о новых правилах декретного отпуска для женщин

      Россиянина осудили за публичные призывы к экстремизму в соцсети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше