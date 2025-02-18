Муж и жена воссоединились с любимой собакой спустя семь лет после ее похищения

В Великобритании хозяевам вернули похищенную семь лет назад собаку

В Великобритании семья неожиданно воссоединилась с потерянной семь лет назад собакой. Об этом пишет «Би-би-си».

Рита и Филипп Поттер лишились любимого лабрадора Дейзи в 2017 году. По словам очевидцев, преступники поймали собаку, пока та гуляла на заднем дворе, посадили в машину и уехали. Хозяева похищенной Дейзи обратились к полицейским, но те так и смогли выследить машину преступников. Тогда муж и жена рассказали свою историю прессе. Однако и это не помогло им вернуть собаку.

Спустя семь лет 13-летняя Дейзи нашлась в 322 километрах от дома. На нее случайно наткнулась член Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Собака была в плачевном состоянии: шерсть была грязной и свалявшейся, в районе ее молочных желез появились какие-то опухоли, а тазобедренный сустав был вывихнут. Человек, назвавшийся хозяином Дейзи, сказал, что владеет ей всего несколько лет. Он согласился отдать ее на попечение организации.

После осмотра ветеринары отсканировали чип Дейзи и узнали, что она была украдена. Они связались с Поттерами и рассказали им о произошедшем. Муж и жена признались, что никогда не теряли надежды найти собаку. По их словам, они каждый день вспоминали о Дейзи, смотря на ее фотографию, стоящую на камине. «Мы знаем, что она уже стара и у нее проблемы со здоровьем, но, сколько бы времени ей ни осталось, она будет окружена большой любовью и вниманием», — сказали они волонтерам.

Предполагается, что Дейзи использовали для разведения породистых щенков. Как отмечает полиция, подобные случаи не редкость. Злоумышленники часто воруют питомцев, держат их в ужасных условиях, спаривают, а потом распродают щенков.

Ранее сообщалось, что мужчина из США воссоединился с питомцем спустя восемь лет разлуки. Пес сразу узнал хозяина, хотя и заметно постарел.

