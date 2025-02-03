Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:15, 3 февраля 2025Из жизни

Хозяин воссоединился с потерявшимся псом спустя восемь лет

ABC News: В США мужчина нашел потерявшегося пса спустя восемь лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: ABC News

Мужчина из США воссоединился с псом спустя восемь лет разлуки. Об этом сообщает ABC News.

Пес Пола Жильбо по кличке Дэмиан потерялся в 2017 году. В тот год мужчина переезжал из штата Массачусетс в Аризону. В машине с ним был его отец, приятель и Дэмиан. Они остановились на заправке в Оклахоме, чтобы немного передохнуть. В этот момент Дэмиан сорвался с поводка и убежал. Хозяин искал его до глубокой ночи, пока не встретил в темноте пуму. После этого Жильбо оставался в Оклахоме еще неделю, но не нашел питомца.

Завершив переезд, Жильбо еще некоторое время повсюду размещал объявления о пропавшем Дэмиане. В какой-то момент ему стало слишком больно видеть на постерах фото питомца, и он сдался. Жильбо решил, что его пес попался в зубы пуме или другому хищнику. В январе 2025 он на машине отправился с другом в Калифорнию, когда получил звонок с неизвестного номера. Как оказалось, ему звонила женщина из Оклахома-Сити, которая едва не переехала Дэмиана на автомобиле.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Она рассказала, что подобрала собаку и отвезла брату. Он присматривал за псом несколько недель, а затем показал ветеринару. Тот нашел и отсканировал чип, обнаружив в базе имя и контакты владельца — Жильбо. Вне себя от радости, владелец Дэмиана тут же развернул машину и проехал 14 часов без остановок, чтобы забрать питомца. Пес сразу узнал хозяина, хотя и заметно постарел.

Никто не знает, где Дэмиан провел восемь лет и что он делал, но теперь он не отходит от Жильбо.

Ранее сообщалось, что в США кота по кличке Шото нашли спустя два года после его исчезновения и вернули хозяйке. Прохожий заметил тощего кота в трех тысячах километрах от его родного дома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Звезда советского кино пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

      Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше