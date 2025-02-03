Хозяин воссоединился с потерявшимся псом спустя восемь лет

ABC News: В США мужчина нашел потерявшегося пса спустя восемь лет

Мужчина из США воссоединился с псом спустя восемь лет разлуки. Об этом сообщает ABC News.

Пес Пола Жильбо по кличке Дэмиан потерялся в 2017 году. В тот год мужчина переезжал из штата Массачусетс в Аризону. В машине с ним был его отец, приятель и Дэмиан. Они остановились на заправке в Оклахоме, чтобы немного передохнуть. В этот момент Дэмиан сорвался с поводка и убежал. Хозяин искал его до глубокой ночи, пока не встретил в темноте пуму. После этого Жильбо оставался в Оклахоме еще неделю, но не нашел питомца.

Завершив переезд, Жильбо еще некоторое время повсюду размещал объявления о пропавшем Дэмиане. В какой-то момент ему стало слишком больно видеть на постерах фото питомца, и он сдался. Жильбо решил, что его пес попался в зубы пуме или другому хищнику. В январе 2025 он на машине отправился с другом в Калифорнию, когда получил звонок с неизвестного номера. Как оказалось, ему звонила женщина из Оклахома-Сити, которая едва не переехала Дэмиана на автомобиле.

Она рассказала, что подобрала собаку и отвезла брату. Он присматривал за псом несколько недель, а затем показал ветеринару. Тот нашел и отсканировал чип, обнаружив в базе имя и контакты владельца — Жильбо. Вне себя от радости, владелец Дэмиана тут же развернул машину и проехал 14 часов без остановок, чтобы забрать питомца. Пес сразу узнал хозяина, хотя и заметно постарел.

Никто не знает, где Дэмиан провел восемь лет и что он делал, но теперь он не отходит от Жильбо.

Ранее сообщалось, что в США кота по кличке Шото нашли спустя два года после его исчезновения и вернули хозяйке. Прохожий заметил тощего кота в трех тысячах километрах от его родного дома.