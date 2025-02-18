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08:35, 18 февраля 2025Наука и техника

СВО подстегнула интерес к российским средствам РЭБ за рубежом

Шугаев: Успех БПЛА РФ в ходе СВО подстегнул интерес к средствам РЭБ за рубежом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Специальная военная операция (СВО) на Украине, в ходе которой беспилотники (БПЛА), применяемые ВС РФ, доказали свою эффективность, подстегнула интерес к российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у заказчиков за рубежом. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

«Дроны являются очень мощным оружием. Чтобы защитить объекты, прежде всего, живую силу, то есть войска, от нападения дронов, требуются средства подавления. Поэтому все без исключения страны, и мы здесь не отстаем, заняты тем, чтобы улучшать качество и способности средств РЭБ», — объяснил специалист.

По его словам, зарубежные партнеры проявляют повышенный интерес к разработкам, которые есть у России.

Ранее сообщалось, что российские авиационные боеприпасы, которые демонстрируют на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, заинтересовали ее посетителей. Среди прочих снарядов, им продемонстрировали управляемую ракету «Гром-Э1».

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