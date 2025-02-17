Российский «Гром» заинтересовал посетителей IDEX 2025

«Рособоронэкспорт»: Российские ракеты Х-69 и бомбы вызывают интерес на IDEX 2025

Российские авиационные боеприпасы, которые демонстрируют на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, вызывают большой интерес у посетителей. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС.

«Большой интерес вызывают новые авиационные средства поражения, представленные на последних международных выставках. Среди них многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ», — сказал он.

Также на выставке показали управляемую ракету «Гром-Э1», корректируемую бомбу К08БЭ и управляемую планирующую бомбу УПАБ-1500Б-Э. Михеев подчеркнул, что по многим представленным образцам уже ведут консультации с партнерами.

В сентябре 2024 года военный эксперт Максим Климов сообщил, что высокоточный боеприпас «Гром-Э1», который применяют в зоне проведения спецоперации, отличается от бомб с модулями планирования УМПК хорошими аэродинамическими качествами. Изделие несет боевую часть весом 315 килограммов.