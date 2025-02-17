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14:36, 17 февраля 2025Наука и техника

Российский «Гром» заинтересовал посетителей IDEX 2025

«Рособоронэкспорт»: Российские ракеты Х-69 и бомбы вызывают интерес на IDEX 2025
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Николай Новичков / ТАСС

Российские авиационные боеприпасы, которые демонстрируют на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, вызывают большой интерес у посетителей. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС.

«Большой интерес вызывают новые авиационные средства поражения, представленные на последних международных выставках. Среди них многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ», — сказал он.

Также на выставке показали управляемую ракету «Гром-Э1», корректируемую бомбу К08БЭ и управляемую планирующую бомбу УПАБ-1500Б-Э. Михеев подчеркнул, что по многим представленным образцам уже ведут консультации с партнерами.

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