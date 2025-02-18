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19:44, 18 февраля 2025Бывший СССР

Украинский военком призвал блокировать карты и мобильную связь уклонистам

Сотрудник ТЦК призвал блокировать уклонистам карты и мобильную связь
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Александр Бондарчук призвал блокировать банковские карты, мобильную связь и другие услуги уклонистам. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, такие ограничения помогут принудить уклоняющихся мужчин на Украине идти в военкомат, что облегчит работу сотрудникам ТЦК.

Главная задача военкомов, по его словам, «не насильно ловить людей».

Ранее стало известно, что в одной из школ Киева дети показали сценку, в которой изобразили отправку в нокаут сотрудника ТЦК.

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