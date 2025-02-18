В Австралии объявили о первом с 2020 года снижении базовой ставки

Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку до 4,1 %

Резервный банк Австралии (RBA) впервые с ноября 2020 года понизил базовую процентную ставку, опустив ее с более чем десятилетнего максимума в 4,35 процента до 4,1 процента. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщает ТАСС.

Главной причиной принятого решения в RBA назвали снижение темпов инфляции в стране до 3,2 процента, приблизившихся к целевому диапазону в 2-3 процента. Там отметили, что «хотя ситуация на рынке остается достаточно напряженной, позитивный прогресс очевиден».

Прошлым летом в Австралии на фоне инфляции в 3,8 процента решили не спешить со снижением ставки, указав, что рынки слишком рано закладывают такую динамику, а рост цен может наоборот двинуть показатель вверх.

RBA снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1 процента в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса, а с мая 2022-го начал постепенно повышать ее, подняв за следующий год до указанного максимума.