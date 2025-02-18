Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 18 февраля 2025Экономика

В Австралии объявили о первом с 2020 года снижении базовой ставки

Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку до 4,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: David Gray / Reuters

Резервный банк Австралии (RBA) впервые с ноября 2020 года понизил базовую процентную ставку, опустив ее с более чем десятилетнего максимума в 4,35 процента до 4,1 процента. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщает ТАСС.

Главной причиной принятого решения в RBA назвали снижение темпов инфляции в стране до 3,2 процента, приблизившихся к целевому диапазону в 2-3 процента. Там отметили, что «хотя ситуация на рынке остается достаточно напряженной, позитивный прогресс очевиден».

Прошлым летом в Австралии на фоне инфляции в 3,8 процента решили не спешить со снижением ставки, указав, что рынки слишком рано закладывают такую динамику, а рост цен может наоборот двинуть показатель вверх.

RBA снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1 процента в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса, а с мая 2022-го начал постепенно повышать ее, подняв за следующий год до указанного максимума.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

      Названы пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах в Саудовской Аравии

      На Украине подтвердили риск попадания ВСУ в котел под Константинополем

      Лолита оценила убытки после отмены концертов в России

      Теннисист Бублик высмеял решение по допинг-делу первой ракетки мира

      ВСУ перебросили соединения на границу с Брянской и Курской областями

      В российском регионе мужчина надругался над девочкой-подростком

      Под Москвой пятиклассник подобрал с земли петарду и лишился четырех пальцев

      Завербованный украинской спецслужбой россиянин признался в сборе данных о ФСБ и бойцах СВО

      Власти подтвердили намерение отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше