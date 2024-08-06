В Австралии решили не спешить с понижением ставки на фоне обвала мировых рынков

Банк Австралии в шестой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,35 %

Резервный банк Австралии (РБА) в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на максимальном за 12 лет уровне 4,35 процента годовых. Это следует из релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Монетарные власти решили не спешить со снижением ставки на фоне произошедшего накануне обвала мировых фондовых рынков, который сменился во вторник в Японии рекордным ростом. Колебание рынков и ситуацию в мировой экономике назвали в числе факторов, которые будут учитываться при принятии дальнейших решений.

Другим важным для уровня ставки показателем там считают уровень инфляции, который находится на отметке 3,8 процента и по-прежнему превышает целевой диапазон 2-3 процента из-за стабильно высоких цен на услуги. В РБА также указали, что рынки слишком рано закладывают снижение ставки и, если рост цен, возвращение которого в означенные рамки сейчас ожидают к концу 2025 года, будет сохраняться выше прогнозов, ставку снова могут повысить.

Ранее Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центрального банка, заявил, что процентные ставки, находящиеся на рекордном с 2001 года уровне 5,25-5,5 процента, могут снизить уже в сентябре.