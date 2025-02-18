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14:09, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

В Британии сравнили условия сделки Украины и США с репарациями Германии

Telegraph: Условия сделки Украины с США по минералам хуже репараций Германии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Условия США в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым хуже, чем репарации для Германии, которые ее обязали выплатить после Первой мировой войны. Такое мнение озвучила британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что, согласно условиям США, Киев будет отдавать 50 процентов дохода от добычи полезных ископаемых и половину стоимостью от всех лицензий для других стран Вашингтону.

В материале подчеркнули, что в случае, если эти условия будут выполнены, Украина будет отдавать США большую часть ВВП страны.

Газета отметила, что по объему эти средства превысили бы репарации, наложенные на Германию по итогам Версальского мира, завершившего Первую мировую войну.

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