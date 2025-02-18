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07:17, 18 февраля 2025Экономика

В Германии призвали отменить санкции против России

Депутат Готтшальк: ФРГ должна отменить санкции и банковскую блокаду против РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

ФРГ должна отменить санкции и банковскую блокаду против России. Об этом заявил член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, для нормализации отношений между странами необходимы «интенсивные переговоры» с Россией, которые позволят создать новую «европейскую систему безопасности».

«Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции… Мы должны прекратить банковскую блокаду... Например, Россия была исключена из системы SWIFT, и это должно быть немедленно прекращено», — призвал он.

Ранее сопредседатель АдГ, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель обвинила Берлин в эскалации отношений с Россией. По ее словам, в последние три года федеральное правительство «закрутило спираль эскалации» в отношении РФ. «Были заявления, финансовые меры и даже те, что касаются вооружений. Снова после Второй мировой немецкие танки выступили против России. Мы совершенно забыли историю, на мой взгляд», — пояснила она и добавила, что «Альтернатива для Германии» хочет сесть за стол переговоров с Россией и положить конец политике санкций.

Также призывал отменить антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в области энергетики премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На совместной пресс-конференции с Вайдель он заявил, что источники энергоносителей для экономики Евросоюза должны быть освобождены от ограничений. «Политика ЕС, в том числе в вопросе санкций, поставила сообщество в тяжелое положение», — напомнил он.

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