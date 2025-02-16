В Германии обвинили власти в эскалации отношений с Россией

Алис Вайдель: Берлин закрутил спираль эскалации в отношениях с Россией

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель обвинила Берлин в эскалации отношений с Россией. Такое заявление политик сделала в интервью изданию Bild.

На вопрос, не считает ли она, что «Россия угрожает Германии войной», Вайдель ответила: «А как федеральное правительство поступало в отношении России в последние почти три года? Мы закрутили эту спираль эскалации. Были заявления, финансовые меры и даже те, что касаются вооружений. Снова после Второй мировой немецкие танки выступили против России. Мы совершенно забыли историю, на мой взгляд».

Она добавила, что «Альтернатива для Германии» хочет сесть за стол переговоров с Россией и положить конец политике санкций.

Ранее Вайдель отметила, что АдГ хочет установить хорошие отношения не только с европейскими соседями, но и с крупными державами, к которым относится Россия. По ее словам, нынешняя Германия более не может составить конкуренцию другим странам.