В Германии захотели установить хорошие отношения с Россией

Лидер АдГ Вайдель заявила о желании хороших отношений с Россией и снятия санкций

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что партия стремится установить очень хорошие отношения с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Вайдель отметила, что АдГ хочет установить хорошие отношения не только с европейскими соседями, но и с крупными державами, к которым относится Россия. Она отметила, что Германия больше не может составлять конкуренцию другим государствам.

«Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире», — подчеркнула она.

Ранее Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». «Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заверила она.

Вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Вайдель потребовала отменить антироссийские санкции Евросоюза в области энергетики. Орбан отметил, что программа АдГ «выгодна» в том числе и для Венгрии с экономической точки зрения.