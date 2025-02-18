В МИД несколько раз посмотрели заявление Каллас о мирных жителях и сделали один вывод

Захарова: Слова Каллас об отсутствии жертв в РФ показывают отсутствие совести

Слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на Мюнхенской конференции о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают отсутствие совести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео. Мы поняли, что у этих людей совести нет», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что представители западных стран обладали полнотой всей информации с именами, фамилиями и датами рождения мирных жителей, ставших жертвами киевского режима.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выступления лидеров стран Европейского союза на Мюнхенской конференции по безопасности были на редкость агрессивными по отношению к России. При этом Лавров указал, что на мероприятии звучали и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.