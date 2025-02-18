В Подмосковье неизвестные пытались сжечь вышку связи около аэропорта

Неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи около аэропорта Домодедово

Неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что на месте преступления обнаружены разбитые бутылки с жидкостью и ветошью. В ведомстве отметили, что внешние провода обгорели, однако само оборудование не пострадало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России (теракт).

В сентябре прошлого года в Калининградской области сотрудники ФСБ и полиции задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, пытавших совершить поджог вышки сотовой связи у поселка Горино. Выяснилось, что подросткам предложили поджечь локомотив за 80 тысяч рублей и вышку за 25 тысяч рублей.