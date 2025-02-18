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07:00, 19 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали способ проверки качества воды в домашних условиях

Химик Дорохов: Качество воды можно проверить с помощью тест-полосок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Качество воды можно проверить в домашних условиях при помощи специальных тест-полосок, а также посредством изучения запаха, цвета, вкуса и других характеристик жидкости, объяснил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Способы проверки качества воды эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Существует несколько методов проверки качества питьевой воды в домашних условиях, которые доступны каждому человеку.
Один из них — изучение органолептических характеристик воды, таких как запах, цвет, вкус и мутность. Появление посторонних запахов, например, хлора или сероводорода, сигнализирует о возможных проблемах. Чистая вода должна быть прозрачной. Желтый оттенок воды или образование желтого осадка при ее отстаивании указывают на повышенное содержание железа, а зеленоватый — на рост водорослей. Также вода не должна обладать ярко выраженным вкусом; наличие соленого, металлического или другого непривычного привкуса служит предупреждением о проблемах с качеством», — объяснил Дорохов.

Можно также воспользоваться специальными тест-полосками, которые позволяют оперативно и удобно проанализировать воду на основные показатели, такие как pH, жёсткость, содержание хлора и нитратов. Полоску погружают в воду на определенное время, а затем сравнивают ее цвет с цветовой шкалой на упаковке. Существуют также наборы для домашнего анализа, содержащие реагенты и оборудование для определения содержания разных химических элементов и микроорганизмов. Эти наборы помогают проверять воду на наличие железа, марганца, нитратов, сульфатов и других компонентов

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

При этом наиболее точным способом, по его словам, остается сдача пробы воды в специализированную лабораторию. В лабораторных условиях можно обнаружить вредные вещества, микроорганизмы, тяжелые металлы и другие загрязнители, уточнил Дорохов.

«Для сбора пробы нужно утром набрать воду в чистую стеклянную или пластиковую емкость объемом 0,5-1литр, подождав 15 минут после открытия крана перед тем, как набирать воду в емкость. А потом отнести ее в лабораторию. До отправки в лабораторию воду можно хранить в холодильнике, но не более суток», — заключил специалист.

Ранее доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила, что при неправильном хранении воды в ней могут размножаться бактерии.

«Вода сама по себе не портится, но ее неправильное хранение может привести к размножению бактерий и микроорганизмов и сделать воду непригодной для употребления. Основные факторы, влияющие на качество воды, это температура, свет, воздух и материал тары. Оптимальной температурой для хранения расфасованной питьевой воды считается диапазон от плюс 2 до плюс 20 градусов, дистиллированной — от плюс 2 до плюс 35 градусов», — объяснила эксперт.

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