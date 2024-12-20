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17:23, 20 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неприятном последствии неправильного хранения воды

Биолог Абдуллаева: при неправильном хранении в воде могут размножаться бактерии
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladimir Gladkov / Unsplash

При неправильном хранении воды в ней могут размножаться бактерии, предупредила россиян доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева. Об этом неприятном последствии она предупредила в разговоре с «Газетой.Ru».

Фильтрованную бутилированную воду нужно использовать сразу после вскрытия упаковки, а артезианскую следует хранить в соответствии с заявленным производителем сроком, объяснила Абдуллаева. Дистиллированная вода может храниться в закрытой таре больше года, однако после вскрытия бутыли ее следует выпить в течение шести-восьми дней, добавила биолог.

«Вода сама по себе не портится, но ее неправильное хранение может привести к размножению бактерий и микроорганизмов и сделать воду непригодной для употребления. Основные факторы, влияющие на качество воды, это температура, свет, воздух и материал тары. Оптимальной температурой для хранения расфасованной питьевой воды считается диапазон от плюс 2 до плюс 20 градусов, дистиллированной — от плюс 2 до плюс 35 градусов», — прокомментировала специалистка.

Идеальной тарой для хранения питьевой воды биолог назвала стеклянные бутылки.

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